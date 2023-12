Wakachiku Construction Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wakachiku Construction wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 44,51 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,19 eine neutrale Einschätzung an. Insgesamt erhält das Wakachiku Construction-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Wakachiku Construction beträgt aktuell 3254,18 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2983 JPY liegt. Damit ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -8,33 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 2955,3 JPY, was zu einem Abstand von +0,94 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Wakachiku Construction keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Wochen neutral, und es gab keine signifikanten Veränderungen in der Diskussion. Daher wird auch für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment in den letzten Tagen ebenfalls neutral war, und es keine herausragenden positiven oder negativen Entwicklungen gab. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

So wird deutlich, dass die Analysen insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Wakachiku Construction-Wertpapiers führen.