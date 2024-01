Wajax ist zurück!

Die technische Analyse der Wajax-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 26,4 CAD verläuft. Dies stellt einen positiven Indikator dar, da der Aktienkurs selbst bei 30,27 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +14,66 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 28,52 CAD, was einer Differenz von +6,14 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Wajax derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren, nämlich 4,4 % gegenüber 2,53 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von insgesamt 2 Analysten ergibt ebenfalls ein positives Bild. Alle 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten sind als "Gut" eingestuft worden, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Obwohl aus dem letzten Monat keine Analystenupdates zu Wajax vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 32,5 CAD, was einen potenziellen Anstieg um 7,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (30,27 CAD) bedeutet. Somit ergibt sich auch hier eine positive Empfehlung seitens der Analysten.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wajax-Aktie mit einem Wert von 8,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 29 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen als preisgünstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.