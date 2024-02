Wajax Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Für die Wajax-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 41,02 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wajax.

In Bezug auf die Dividende weist die Wajax-Aktie eine Dividendenrendite von 4,33 Prozent auf, was 1,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Basierend auf dieser Information wird die Aktie als ein lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Wajax in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Wajax-Aktie als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 8,77 insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" (30,56). Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".