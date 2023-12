Wajax Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Wajax-Aktie hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, und die Diskussionen über das Unternehmen haben sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Wajax-Aktie von 28,59 CAD um +0,18 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +9 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Wajax-Aktie liegt derzeit bei 4,4 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,61 Prozent für die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Wajax-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 47,39 Prozent erzielt, was deutlich über der Branche liegt und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.