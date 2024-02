Wajax Aktie: Das ist die Höhe!

Die Wajax-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden technischen Analyse unterzogen, die interessante Ergebnisse lieferte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 27,49 CAD, während der aktuelle Kurs bei 31,55 CAD liegt, was einer Abweichung von +14,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (30,16 CAD) ergibt sich eine Abweichung von +4,61 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Wajax-Aktie in diesem Zeitraum. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Eine weitere wichtige Bewertungskomponente ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Wajax abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analysten den Titel als Gut einstuften, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 33,67 CAD, was einer möglichen Steigerung um 6,71 Prozent entspricht, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich positiv. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Wajax-Aktie sowohl aus technischer, als auch aus Anleger- und Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.