Wajax Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Es gab vier Tage mit positiven Themen und nur zwei Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wajax diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Wajax-Aktie in den letzten 200 Handelstagen mit 26,32 CAD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 29,28 CAD liegt (Unterschied +11,25 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (28,47 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Wajax-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass beide Einstufungen "Gut" sind. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wajax vor. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 32,5 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 11 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung daraus ist demnach "Gut". Insgesamt erhält Wajax von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wajax aktuell mit einem Wert von 32,77 als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 43. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Quelle: MarketScreener