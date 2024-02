Wajax Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten zwölf Monaten haben 3 Analysten ihre Bewertungen für die Wajax-Aktie abgegeben. Alle 3 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Wajax-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergab, liegt bei 33,67 CAD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 1,16 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 33,28 CAD, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Wajax beträgt derzeit 4,33 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,4 liegt, was zu einer positiven "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Wajax eine Performance von 46,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 6,05 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,77 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wajax bei 8,99 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,04. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist und zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.