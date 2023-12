Wajax Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Wajax wird als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,97, was einem Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,88 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. In Bezug auf den Aktienkurs hat Wajax in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 4,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +43,17 Prozent im Branchenvergleich für Wajax. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 1,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Wajax 45,85 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating vergeben. Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf den kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage liegt Wajax bei 30,39 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls, dass Wajax weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 54,48), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Wajax für diesen Punkt der Analyse also mit "Neutral" eingestuft. Langfristig gesehen wird die Wajax-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 2 Bewertungen waren 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. In Bezug auf das Kursziel der Analysten wird die Aktie voraussichtlich eine Performance von 13,76 Prozent erzielen, da das Kursziel bei 32,5 CAD liegt, während derzeit 28,57 CAD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

