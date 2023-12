Waitr Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der Waitr-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,09 USD einen Abstand von -52,63 Prozent vom GD200 (0,19 USD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, liegt mit einem Kurs von 0,12 USD unter dem GD200, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutigen Veränderungen in der Diskussion über Waitr. Die Aktie wird daher vom Redaktionsteam als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen über Waitr war weniger als normal, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Waitr-Aktie beträgt 42,7, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Waitr-Aktie aktuell als "Schlecht" bewertet wird, sowohl basierend auf dem Kurs, dem Sentiment in den sozialen Medien als auch dem RSI.