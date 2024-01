Waitr Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Waitr liegt bei 63,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 54,57 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einstufung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Waitr von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Waitr festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz hin zu negativen Themen in den sozialen Medien. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Waitr daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Waitr-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Abwärtstrend von -61,41 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -27,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.