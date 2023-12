Waitr Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Waitr-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,09307 USD 51,02 Prozent unter dem GD200 (0,19 USD) liegt. Der Kurs von 0,11 USD bezogen auf den GD50 deutet ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -15,39 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Waitr-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Waitr liegt bei 66,35 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 52,65 Punkten auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Waitr-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings wurde eine positive Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass Waitr in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", und insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.