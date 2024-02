Waitr Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit einer überwiegend positiven Diskussion an fünf Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Waitr gesprochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" durch die Redaktion führte. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Waitr-Aktie derzeit mit einem Wert von 42,59 betrachtet, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Waitr deuten auf eine erhöhte Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt führt. Insgesamt ergibt sich damit für Waitr in diesem Bereich die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Waitr-Aktie mit 0,0896 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,14 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Rating, da der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Waitr-Aktie wird insgesamt daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.