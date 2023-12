Waitr Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Waitr-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,19 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war jedoch mit 0,0999 USD deutlich niedriger, was einem Unterschied von -47,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 0,11 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -9,18 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Waitr-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Waitr liegt bei 45,91, was eine neutrale Situation anzeigt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 53 im neutralen Bereich. Daher wird auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Waitr kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Analysen von sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen auch viele negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Bei Waitr wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, und auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index und die Anlegerstimmung eine neutrale bis negative Bewertung für die Waitr-Aktie.