Waitr Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie Anleger beobachtet haben. Die Diskussion um das Unternehmen Waitr war an fünf Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Somit bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse der Waitr-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 0,14 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,0896 USD liegt, bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen einen Wert von 0,08 USD, was eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. In der Summe wird die Waitr-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich Waitr werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat in diesem Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus für Waitr in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet zudem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 42,59 zeigt an, dass die Waitr-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher die Einstufung "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".