Waitr Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Waitr betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59,88 Punkte, was darauf hindeutet, dass Waitr derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 54,87 bestätigt diese Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Waitr besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Waitr sowohl hinsichtlich des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Waitr basierend auf den verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-, "Schlecht"- und "Gut"-Rating versehen.

Waitr kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Waitr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Waitr-Analyse.

Waitr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...