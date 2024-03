Elanco Animal Health Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Dividende für Elanco Animal Health beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) für Elanco Animal Health bei 12,3 USD liegt, während der Aktienkurs bei 15,75 USD liegt, was einer Abweichung von +28,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 15,58 USD, was einer Abweichung von +1,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Elanco Animal Health liegt bei 58,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 50,31 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen abgegeben, von denen 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 17,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 11,11 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 15,75 USD ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Elanco Animal Health somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.