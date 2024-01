Waida MFG. Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Waida Manufacturing lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Laut Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse in den sozialen Medien neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer auch hauptsächlich neutrale Themen rund um Waida Manufacturing diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Waida Manufacturing bei 1033 JPY und zeigt eine Entfernung von +1,12 Prozent vom GD200 (1021,57 JPY), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1019,98 JPY, was zu einem Abstand von +1,28 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf einem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Waida Manufacturing-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Waida Manufacturing-Aktie beträgt aktuell 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Waida Manufacturing.