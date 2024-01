Waida MFG. Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse der Waida Manufacturing-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1029 JPY einen Abstand von +0,78 Prozent vom GD200 (1021,06 JPY) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1019,6 JPY, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +0,92 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Waida Manufacturing als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Waida Manufacturing beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte, die darauf hinweisen, dass die Waida Manufacturing-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (38,1 Punkte) als auch der RSI25 (48,15 Punkte) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index darauf hindeuten, dass die Waida Manufacturing-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.