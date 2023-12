Waida MFG. Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die technische Analyse für die Waida Manufacturing-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1019,94 JPY verläuft, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 1007 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,27 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat derzeit ein Niveau von 1023,64 JPY angenommen, was einer Differenz von -1,63 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Waida Manufacturing-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 74 für die letzten 7 Tage. Für den RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für die Waida Manufacturing-Aktie festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Waida Manufacturing-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Waida Manufacturing-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und des Anleger-Sentiments.