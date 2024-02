Waida MFG. Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Waida Manufacturing auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 86,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Waida Manufacturing weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Waida Manufacturing festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung und Kommunikation in den sozialen Medien spielen auch eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Waida Manufacturing neutral waren. Auch die diskutierten Themen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wurde für die Waida Manufacturing-Aktie ein Durchschnitt von 1029,19 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 1051 JPY, was einen Unterschied von +2,12 Prozent darstellt und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Waida Manufacturing in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.