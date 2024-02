Wai Yuen Tong Medicine Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Wai Yuen Tong Medicine wird der 7-Tage-RSI aktuell bei 100 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Wai Yuen Tong Medicine in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +54,27 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche erzielt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie sogar 50,05 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Diskussion über Wai Yuen Tong Medicine zeigt eine mittlere Aktivität, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wai Yuen Tong Medicine-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 0,41 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Wai Yuen Tong Medicine-Aktie in verschiedenen Kategorien mit unterschiedlichen Bewertungen beurteilt, was auf eine eher gemischte Performance hinweist.