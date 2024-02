Wai Yuen Tong Medicine Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt auch die Aktie von Wai Yuen Tong Medicine diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Wai Yuen Tong Medicine, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Wai Yuen Tong Medicine aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" bedeutet. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wai Yuen Tong Medicine liegt bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Wai Yuen Tong Medicine-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,41 HKD liegt, was einem Unterschied von 0 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wai Yuen Tong Medicine-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.