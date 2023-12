Wai Kee, tut es schon wieder!

Das Bauunternehmen Wai Kee wird derzeit in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,42 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Wai Kee mit 0 Prozent 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Dies führt zu einer Einstufung als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,95 HKD um 32,62 Prozent unter dem GD200 (1,41 HKD) liegt. Auch in Bezug auf den GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ist mit einem Kurs von 1,19 HKD ein "Schlecht"-Signal erkennbar.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wai Kee-Aktie beträgt 81,25 und der RSI25 beläuft sich auf 76,36. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Basierend auf den genannten Kriterien erhält die Wai Kee-Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".