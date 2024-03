Wai Kee Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktie von Wai Kee wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern einen umfassenden Einblick in die Performance des Unternehmens zu geben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Wai Kee eine negative Differenz von -6,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Auch in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Wai Kee unterdurchschnittlich ab. Mit einer Rendite von -46,99 Prozent liegt die Performance der Aktie mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Bauwesen", die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,95 Prozent aufweist. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Wai Kee-Aktie ergibt ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,22 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,92 HKD liegt, was einer Abweichung von -24,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie von Wai Kee eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.