Wai Kee Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wai Kee-Aktie liegt bei 95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Eine ähnliche Situation ergibt sich, wenn der RSI25 betrachtet wird, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. In diesem Fall bewegt sich der RSI der Wai Kee bei 71, was ebenfalls als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird hervorgehoben, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wai Kee mit einem Wert von 3,2 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich Bauwesen. Das Branchen-KGV liegt bei 48,35, was zu einem Abstand von 93 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Wai Kee im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,3 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 6,3 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies als "Schlecht" eingestuft.

