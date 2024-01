Wai Kee Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dieser Index wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Für Wai Kee liegt der RSI bei 47,37, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 74,07, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Wai Kee keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Wai Kee daher in dieser Kategorie ein "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Wai Kee in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -5,27 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -44,73 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,78 Prozent im letzten Jahr, wobei Wai Kee 45,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Wai Kee als unterbewertet, da das KGV von 3,2 insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der bei 47,25 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".