Wai Kee Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) von Wai Kee liegt bei 28,57 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Wai Kee in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über die Aktie waren weder übermäßig positiv noch negativ, und die Häufigkeit der Beiträge war im normalen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Wai Kee weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wai Kee-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,28 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,95 HKD lag, was einer Abweichung von -25,78 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,97 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Wai Kee-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.