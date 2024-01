Wai Kee Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Wai Kee hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -5,64 Prozent gefallen ist, einer Underperformance von -44,36 Prozent entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -5,06 Prozent, und Wai Kee lag um 44,94 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wai Kee eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wai Kee bei 3,2, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,38 HKD für die Wai Kee-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,92 HKD, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,15 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Wai Kee also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.