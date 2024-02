Wai Kee Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Wai Kee. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) für Wai Kee liegt bei 28,57, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Wai Kee-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,95 HKD derzeit um -1,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. In den vergangenen 200 Tagen lag die Aktie jedoch um -25,2 Prozent unter dem GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche verzeichnete Wai Kee in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,13 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -39,87 Prozent führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,67 Prozent, wobei Wai Kee um 41,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.