Wai Kee Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Bei Wai Kee hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Wai Kee daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für Wai Kee beträgt der RSI 47,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 74,07, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Wai Kee aufgrund des RSI.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Wai Kee in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Underperformance von -44,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt nur um -5,27 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,78 Prozent hatte, liegt Wai Kee um 45,22 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Wai Kee ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wai Kee bei 0 Prozent, was deutlich unter dem Durchschnitt von 6,17 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Wai Kee von den Analysten als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für Wai Kee ein eher negatives Gesamtbild, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien, als auch in den technischen Indikatoren und im Branchenvergleich.