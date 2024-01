Wai Chun Mining Industry-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Wai Chun Bio- liegt mit 51,01 unter dem Branchendurchschnitt von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wai Chun Bio-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 52,27. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wai Chun Bio-.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt erhält Wai Chun Bio- von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Wai Chun Bio-Aktie mittlerweile auf 0,11 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,144 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +30,91 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,15 HKD, was eine "Neutral"-Bewertung mit einem Abstand von -4 Prozent ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".