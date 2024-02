Wai Chun Mining Industry Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Wai Chun Bio- ist neutral, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den letzten zwei Wochen, und auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments. Insgesamt wird Wai Chun Bio- daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wai Chun Bio- im Vergleich zur Branche Nahrungsmittel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,89 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,12 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,15 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +25 %, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,15 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Wai Chun Bio- ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,01 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 68, wodurch das KGV von Wai Chun Bio- um 26 % niedriger ist. Aufgrund dieses relativ niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf fundamentalen Grundlagen eine Bewertung von "Gut".