Wai Chun Holdings Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle Wai Chun-RSI liegt bei 75, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 52,34, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Wai Chun derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 % in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Mit nur 5,47 Prozentpunkten Differenz wird dies als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Wai Chun diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage genommen. Der GD200 von Wai Chun liegt bei 0,26 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,175 HKD) um -32,69 Prozent darüber liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,18 HKD, was einer Abweichung von -2,78 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.