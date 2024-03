Wai Chi Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger diskutierten weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wai Chi. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Wai Chi mit -22,66 Prozent um mehr als 8 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -28,9 Prozent, wobei Wai Chi mit 6,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Wai Chi beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,94 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Wai Chi auf 1,1 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,99 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,93 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit +6,45 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Gut" erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.