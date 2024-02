Envestnet Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Dividendenrendite von Envestnet beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs steht. Dies liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt für Envestnet zeigen eine ähnliche Entwicklung, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger stärker beachtet als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich Informationstechnologie und Software liegt die Rendite von Envestnet deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.