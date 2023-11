Wahnsinn: Valneva erneut im Verlustmodus!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat am Donnerstag erneut einen ernüchternden Tag erlebt – bis in die Nachmittagsstunden jedenfalls. Der Kurs schmierte gleich um -2,2 % ab. Das ist ein schwaches Zeichen, da das Unternehmen damit an den Börsen keine herausragende Rolle mehr spielt. In den vergangenen fünf Tagen ging es für Valneva damit um -7,2 % bergab. Das ist beunruhigend.

Höhenflug vorbei: Valneva

Der Höhenflug ist damit vorbei. Valneva hat zuvor einen Marsch nach oben angetreten. Die Kurse waren in Richtung von 7 Euro aufgebrochen, nachdem Valneva sowohl gute Zahlen vorgelegt hatte als auch eine interessante Produktzulassung. So waren Impfstoffe in den USA durch die FDA zugelassen worden, die Valneva bereits an das US-Verteidigungsministerium verkauft hat.

Das Geschäft hat ein Volumen von gut 30 Millionen Dollar. Der Marktwert von Valneva liegt...