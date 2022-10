Weil: Wahlergebnis in Niedersachsen auch ein Zeichen für Bund

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat nach Ansicht von Ministerpräsident Stephan Weil auch Signalwirkung für die Bundespolitik. "Das waren hier wirklich nicht nur Landtagswahlen", sagte Weil am Sonntagabend im Landtag in Hannover. "Im Gegenteil, manchmal konnte man (...) den Eindruck gewinnen, andere würden eher einen verdeckten Bundestagswahlkampf führen. Aber dann ist dieses Ergebnis ja vielleicht auch ein Zeichen für unsere Freundinnen und Freunde in Berlin: Es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich, den Rücken gerade zu machen. Und die niedersächsische SPD betrachtet sich gerade heute Abend als Teil der Bundes-SPD." Im Bund regiert die SPD in einer Ampel-Koalition zusammen mit Grünen und FDP.

Mit Blick auf mögliche Koalitionen im Land sagte Weil: "Jetzt werden wir den Verlauf des Abends abwarten müssen, ob es reicht für eine rot-grüne Regierung, ob es nicht reicht. Das werden wir sehen."