Wahlbeteiligung in Bayern bis 14 Uhr bei rund 35 Prozent

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Landtagswahl in Bayern haben bis 14 Uhr rund 35,4 Prozent der Wahlberechtigten in einem Wahllokal ihre Stimme abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung nach einer Stichprobe aus allen Wahlkreisen mit. Der Anteil bezieht sich auf diejenigen Stimmberechtigten, die keinen Wahlschein beantragt haben und damit ausschließlich per Urnenwahl teilnehmen können, Briefwähler sind in der Grundgesamtheit nicht enthalten.

Neben den Wählern im Wahllokal wird die Zahl der Briefwähler für die Höhe der Wahlbeteiligung insgesamt entscheidend sein: Eine Abfrage des Zwischenstands zehn Tage vor der Wahl hatte ergeben, dass sich ein höherer Anteil an Briefwählern abzeichnet als bei der Landtagswahl 2018. Bei den am Sonntag zum Stand 14 Uhr befragten ausgewählten Stimmbezirken haben 41 Prozent der Stimmberechtigten einen Wahlschein beantragt. Nach den Erfahrungen der letzten Landtags- und Bundestagswahlen haben sich von den Stimmberechtigten mit Wahlschein rund 95 Prozent für die Briefwahl entschieden, so die Landeswahlleitung. Legt man diese Annahme zugrunde, lässt sich aus der Zahl der Urnenwähler um 14 Uhr und der Zahl der Stimmberechtigten mit Wahlschein eine erste Schätzung der Gesamtwahlbeteiligung ableiten: Diese beträgt aktuell rund 60 Prozent.

