Wah Sun Handbags Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Dividendenrendite von Wah Sun Handbags liegt derzeit bei 4,63 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,55 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Wah Sun Handbags in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,43 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 20,02 Prozent, was einer Outperformance von +5,41 Prozent für Wah Sun Handbags entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,33 Prozent, wobei Wah Sun Handbags um 20,1 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wah Sun Handbags liegt bei 7,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Dies entspricht einer Differenz von 78 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Wah Sun Handbags in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie aktuell ungefähr im normalen Bereich liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

