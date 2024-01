Wah Sun Handbags Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Wah Sun Handbags weist der RSI einen Wert von 25 auf, was auf eine Überverkauft-Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" betrachtet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wah Sun Handbags zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wah Sun Handbags bei 7,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,79 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Wah Sun Handbags bei 0,28 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,36 HKD liegt, was einem Abstand von +28,57 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt +9,09 Prozent. Beide Parameter führen zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie.