Wah Sun Handbags Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) der Wah Sun Handbags-Aktie liegt derzeit bei 100, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Wah Sun Handbags-Aktie einen Wert von 11,11 Prozent auf, was 5,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 6 Prozent wird die Aktie daher als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wah Sun Handbags-Aktie liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Wah Sun Handbags 7,14 Euro zahlt. Dies ist 77 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dessen wird der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wah Sun Handbags-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,3 HKD lag und der letzte Schlusskurs bei 0,38 HKD um +26,67 Prozent abweicht, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,36 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,56 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Unterm Strich erhält die Wah Sun Handbags-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.