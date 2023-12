Wah Sun Handbags Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen sich bei Wah Sun Handbags über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Wah Sun Handbags in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Wah Sun Handbags von 0,37 HKD zeigt eine Entfernung von +32,14 Prozent vom GD200 (0,28 HKD) und signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,29 HKD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Wah Sun Handbags-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wah Sun Handbags liegt mit einem Wert von 7,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 36. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Wah Sun Handbags aktuell 4, was zu einer negativen Differenz von -1,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" führt. Daher bekommt Wah Sun Handbags von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.