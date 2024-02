Wah Ha Realty Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse von Wah Ha Realty ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wah Ha Realty weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu der gleichen "Neutral"-Bewertung führt.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Wah Ha Realty deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien rund um Wah Ha Realty untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

In der charttechnischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Wah Ha Realty-Aktie sowohl nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt.

Zusammenfassend erhält Wah Ha Realty daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, die Diskussionsintensität, die Stimmungsänderungsrate, die Stimmung in den sozialen Medien und die einfache Charttechnik.