Wah Ha Realty Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Im Fall von Wah Ha Realty wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Wah Ha Realty daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wah Ha Realty-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4,22 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 4,06 HKD liegt (Unterschied -3,79 Prozent). Basierend auf diesem Wert wird die Aktie von uns ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,06 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent Abweichung), weshalb die Wah Ha Realty-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. In Summe wird die Wah Ha Realty-Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den Relative Strength Index (RSI) liefert. Nach unserer Analyse liegt der 7-Tage-RSI der Wah Ha Realty-Aktie momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 50) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Wah Ha Realty daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Wah Ha Realty eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Wah Ha Realty daher eine "Neutral"-Einschätzung, auch von der Redaktion wird ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung vergeben.