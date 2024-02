Wah Fu Education Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Wah Fu Education ist insgesamt sehr negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Dies zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie zu. In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Wah Fu Education verschlechtert, weshalb auch hier eine Bewertung von "Schlecht" erfolgt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen nicht verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite von 0 % unter dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einem geringeren Ertrag von 2,74 Prozentpunkten führt. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wah Fu Education-Aktie beträgt 64, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Tage ist mit 52,84 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Wah Fu Education.