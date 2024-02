Wah Fu Education Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Wah Fu Education hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,22 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -2,43 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche, die im Durchschnitt um -8,79 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Wah Fu Education um 2,53 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wah Fu Education liegt bei 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (KGV von 49,33) unter dem Durchschnitt (ca. 54 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass Wah Fu Education derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,08 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,98 USD liegt, was einer Abweichung von -4,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 2 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Wah Fu Education weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 46,64 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 54,56 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält die Aktie von Wah Fu Education somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien.