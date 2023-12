Wah Fu Education Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten vier Wochen wurden bei Wah Fu Education keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Wah Fu Education investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wurde die Wah Fu Education-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,47 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Wah Fu Education-Aktie liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 49,73 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse ergibt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wah Fu Education mit einem Wert von 22,72 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 48,83. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie um 53 Prozent und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

