Wah Fu Education Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Wah Fu Education hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,53 Prozent verzeichnet. Dies liegt 10,37 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,16 Prozent) im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter". In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,33 Prozent, wobei Wah Fu Education aktuell 10,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Wah Fu Education in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich aktiv gewesen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Wah Fu Education derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,21 Prozent in der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingeschätzt.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 22 liegt. Dies bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Wah Fu Education die Börse 22,72 Euro zahlt, was 51 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.