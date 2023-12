Wah Fu Education Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der Wah Fu Education-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,84 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -11,54 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,9 USD, was zu einem Abstand von -3,16 Prozent und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Daher erhält die Wah Fu Education-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche hat die Wah Fu Education-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,27 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 6,7 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Wah Fu Education-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (43,98 Punkte) als auch der RSI25 (47,68 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ist die Wah Fu Education-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Branchenvergleichs als "Neutral" bis "Schlecht" einzustufen.