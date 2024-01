Wagners Holding Company Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Wagners-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,82 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1 AUD liegt, was einer Abweichung von +21,95 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,9 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +11,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wagners-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wagners-Aktie mit einem Wert von 20,83 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 45, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wagners-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den vergangenen zwei Wochen eher neutral eingestellt waren. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.